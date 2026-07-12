股市波動 小額違約交割暴增

台股近期震盪劇烈，違約交割案件跟著暴增，券商主管表示，除了市場看得到的億元級大案，第一線更明顯的變化，是只有幾萬元、十幾萬元無力履行交割的小額案件增加，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小博大的年輕當沖客；行情順風時每天進出，一旦失手，可能連並不算高的交割款都拿不出來。

「口袋裡可能只有3、5萬元，卻敢挑戰幾百元的股票。」大型券商主管指出，違約交割的情況已經和以往不同，過去可能是大戶資金控管或是多空交戰下的結果，現在卻成為年輕敢衝股民的意外。

「很多年輕人根本不知道違約交割的風險」，該主管說，一旦構成違約交割，除面臨最高7%違約金及券商強制處分帳戶資產外，聯徵信用紀錄將被註記長達五年，後續申辦信用卡、房貸恐受影響。

根據統計，6月上市股票違約交割申報金額約28.6億元，創2019年公布相關統計以來單月新高；6月上市股票成交值約29.06兆元，違約金額占整體成交值0.01%，但絕對金額已明顯放大，其中六起更集中在6月9日後約一個月內。

不過，券商主管說，公開揭露的多是達到門檻的大案，沒有浮上檯面的，還包括大量金額只有數萬元至數十萬元的小額違約。

這些投資人帳戶裡可能只有幾萬元，卻因當沖不必事先準備完整買進款項，逐漸養成以小額本金操作大部位的習慣。