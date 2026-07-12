銀行、證券、保險借款資料無法交流 金融借貸「跨業堆疊」風控死角

全民瘋台股卯力開槓桿，連央行總裁楊金龍都表憂心，不過，比起現在外界最矚目的「四貸同堂」、「六貸同堂」，還有一個真正的死角是外界尚未注意到的，那就是民眾的槓桿在金融三業的銀行、證券、保險這三大業別的「跨業堆疊」程度，由於三大業別對於同一借款人的資料無法交流，這已成為最大的風險管理死角。

提到銀行的貸款風險管理，最常被提出的，就是個人的無擔保借款，包括刷卡、信貸等等，不能超過其平均月所得的22倍，也就是「DBR（負債收入比）22倍管理」，另外還有房貸所衍生的「房貸理財周轉金」，也就是當房貸還到一定額度時，銀行再開以房屋為擔保品的周轉金額度給借款人。

然而，銀行業者可以在聯徵中心上看到借款人在其他銀行的借款資料，卻看不到這位借款人在證券公司作「不限用途款項借貸」、「融資券」，或是在保險公司進行「保單質借」的狀況，也因此，倘若這位借款人除了和銀行借款，也在證券、保險這裡「三管齊下」，那麼該銀行透過聯徵中心所掌握到的借款人在整個銀行體系的槓桿程度，只不過是「冰山一角」而已，實際上這位借款人投資台股運用槓桿的程度比起銀行所看到的高出好幾倍。

因此，金融三業彼此之間看不到同一個客戶在三業之間槓桿的情況，才是最大的風險死角，換言之證券業、銀行業、保險業都覺得個別的槓桿還好，但是這三種業別的槓桿一疊加起來，就很恐怖。

另一位證券業高層則指出，券商的不限用途款項借貸，是以「現股」的股票擔保品為基礎，倘若客戶還不出錢來，就會處分其股票擔保品，因此在幾種借款人採用的槓桿模式中，券商的風險相對較低，但高層也坦言，券商看不了聯徵中心的資料，同樣的銀行也不會知道這位借款人是否有同時向券商借錢，自然無法掌握當借款人把槓桿開極大時的「跨業堆疊」情形。

至於保單質借，業界人士則指出，對保險業者風險可控，因為一來並非每種保單都能開放質借，例如醫療險就不行，通常以利變險這類壽險產品，或儲蓄險最會開放質借，二來是質借的金額，不會超過保額本身的價值，但倘若保戶還不出錢，後續可能衍生保單失效疑慮。