台股四大策略挑金雞 下半年焦點股 14強吸睛

台股進入下半年後行情高檔震盪，投資人操作難度大增。高盛證券最新釋出「亞太科技產業下半年投資指南」，為投資人指點迷津，並喊「買」台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等14檔。

高盛旗下14位分析師包括大中華科技產業研究部門主管張博凱、科技產業分析師虞成敬、日本策略分析師高山大毅（Daiki Takayama）等共同出具這篇報告。高盛指出，今年上半年AI伺服器與資料中心相關的硬體下游股票是驅動指數與股價上漲的關鍵動力。展望下半年，可由Risk-on（多頭）與Risk-off（空頭）兩手策略來因應波動。

在多頭狀態下，高盛建議的四大選股準則，包括一、能顯著受益於價格上漲或平均售價（ASP）提升的公司；二、具備透過及時投資來解開產能限制的公司；三、目前估值仍相對落後的補漲股；四、尚未反映「公司特有驅動因素」的公司。

根據相關選股原則，在台系供應鏈中，高盛建議「買進」個股，包含台積電、聯發科、信驊、台光電、台燿、南電、台達電、國巨、鴻海、緯穎、鴻勁、旺矽、穎崴、上詮等14檔。

高盛認為台積電具有2026年營收成長強勁（年增39%）、產能利用率滿載、及2027年擴產加速等優勢，長線持續看俏；聯發科隨AI ASIC專案加速推進，出貨量顯著放大，將帶動其2027年迎來更劇烈的獲利爆發期。

鴻海憑藉強大的研發實力、最全面的產品線及遍布全球的生產據點，在美國雲端市場展現極強的競爭力，為技術變革下的市占贏家；緯穎產品多元擴張，正積極將版圖延伸至 GPU AI伺服器整機櫃領域，成功實現產品組合的多樣化。

鴻勁作為測試設備與分類機（Handler）龍頭，隨晶片出貨量增加及測試時間拉長，市場對於分類機及自動溫度控制設備的需求將持續攀升；旺矽受惠CPO測試設備領域的新興機會，將為其帶來進一步的獲利上修空間。