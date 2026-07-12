美晶片股重燃動能 緊盯台積、ASML法說

SK海力士赴美掛牌首日表現告捷，重燃投資人對AI交易熱情，也帶動美股在本周財報季登場前走高。投資人評估晶片行情是否出現疲態之際，台積電（2330）和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒，成為本周最受關注的焦點。

相較於SK海力士收漲13%，費城半導體指數10日小漲不到0.1%，其中美光（Micron）下跌1.2%，台積電ADR跌0.7%。科技股比重較高的那斯達克綜合指數上漲0.3%，標普500指數漲0.4%，道瓊工業指數上漲0.3%。

一周下來，標普500指數上漲1.2%，那斯達克指數漲1.7%。道瓊指數下跌0.5%，終止連續四周漲勢。費半和台積電ADR周線各漲2.7%和0.4%。

全球科技股都湧現賣壓之下，SK海力士在首爾股價8日連兩天跌6%，9日反彈5%，10日赴美掛牌前則幾乎持平。

赴美掛牌可能有助縮小SK海力士的評價折價，但發行新股也會稀釋現有股東持股。