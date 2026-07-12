積友友、蘋果鏈內資卡位 台積法說會前…法人喊逢低進貨

台積電（2330）16日將舉行法說會，被視為AI半導體景氣風向球。市場預期營收、獲利將創高，且可能釋出AI展望與蘋果折疊機進展，有望帶動先進封裝、材料、設備等「積友友」供應鏈，沉寂一段時間的蘋果供應鏈也有表現機會，亞翔（6139）、光洋科（1785）、鴻海（2317）等可伺機卡位。

雖然上周台股下跌，外資持續賣超，不過近五日八大公股行庫與投信聯手買超的「積友友」供應鏈有亞翔、光洋科、旺矽（6223）、牧德（3563）、穎崴（6515）、惠特（6706）、鴻勁（7769）、德律（3030）等股；買超的蘋果折疊機概念股則有鴻海、台積電、華通（2313）、台郡（6269）、嘉聯益（6153）、玉晶光（3406）、國巨*（2327），以及雙鴻（3324），市場推測可能是看好相關供應鏈將搭上本周台積電法說行情。

法人指出，隨AI發展，未來將進入實體AI階段，半導體上游的矽晶圓、半導體設備與特用化學及耗材等需求勢必供不應求，而台廠半導體上游產業供應鏈，盈餘也具備上修題材。

台積電6月營收將於13日公布，法人推算有機會成長3%至5%，預估在4,250億至4,300億元間，再創歷史新高。統一（1216）投顧董事長黎方國認為，營收成長幅度有限，主要是產能受限，因而一定會擴大資本支出，還要加快蓋廠速度，將有助於先進封裝、材料、設備等「積友友」供應鏈業績，當中不少個股第1季已經繳出亮眼獲利，第2季在營收成長帶動下，獲利可望持續提升。

黎方國表示，台積電法說會另一亮點是蘋果折疊機。蘋果雖已不是台積電第一大客戶，但果粉仍對折疊機相當期待，該產品將採台積電A20晶片，預期9月會公布，市場預期熱賣，原預估700萬至800萬支銷量，已上修至1,000萬支以上。如以時程推估，相關供應鏈7、8月營收就會反映新機拉貨效應。部分蘋果折疊機相關個股，股價位階還不高，可趁題材尚未發酵前逢低布局。

台新投顧總經理黃文清指出，現在股市幾乎是內資天下，尤其是主動式ETF買盤不斷，因而有投信、公股行庫買超加持的個股，將是股市震盪階段相對安全標的。只要台積電法說會有正面、優於市場預期的展望，本周台股應可維持在相對高點，預期會在45K至47K之間區間震盪為主。