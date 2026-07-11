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「漲」聲響起！這檔產業指標股全面漲價 法人驚呼：拉回就是買點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

近來被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價自5月來啟動一波大漲行情。近日雖隨盤勢拉回修正，不過法人說，國巨營收續創新高，加上電容產品全面調漲，將有助上調今年獲利預期，拉回反而是「買進」的好時點。

法人指出，國巨6月營收153.59億元，月增2%、年增38.91%，續創單月營收歷史新高；累積第2季營收444.56億元，季增16.48%、年增35.66%，優於原先預期，營收達成率來到109%。

展望後市，法人指出，供應鏈傳出國巨向客戶通知價格調整，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，涉及的產品占國巨四成以上營收。

法人解讀國巨此次漲價的重要意義為：一、首次公開調漲MLCC；二、漲價對象首次納入EMS／OEM等直接客戶，符合先前認為漲價由台廠發起的想法。

法人解析，國巨此次漲價幅度依產品規格從30%至80%都有，而目前國巨營收對象的占比，分別為EMS廠為20.4%、OEM廠為35%、通路商44.6%。當漲價對象納入EMS／OEM等直接客戶，代表漲價帶來的營收增幅將在下半年將更進一步顯現。

營收 國巨

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