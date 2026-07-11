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台股4萬6得而復失！周線紅翻黑、月線失守 法人：籌碼進入沉澱期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系報資料照
台股示意圖。聯合報系報資料照

加權指數9日下跌379點，收在45,354點，成交量9,967.8億元，是4月29日以來，成交量再次跌破1兆元。籌碼面部分，三大法人賣超350.2億元，其中外資現貨賣超472.5億元，期貨淨空單減少538口至80,730口；投信買超199億元，自營商賣超76.7億元。本周下跌1,426點，跌幅3.05%，周線紅翻黑。本周也同時失守月線大關。

法人指出，台股9日持續上演餘震行情。受到美日股市激勵，早盤展現反撲氣勢，一路衝上46,064點。隨後在高檔調節賣壓與台積電（2330）熄火壓盤下，指數中場紅翻黑，下殺至9日最低45,352點。終場跌勢雖有收斂，但仍下跌379點。市場追價意願降溫，大盤成交量下滑，縮減至9,967.8億元。爆量大跌後迅速量縮反映市場信心極度敏感，資金不願再震盪期盲目躁進，盤面陷入「大V大A」急跌急拉的洗盤走勢。

結構方面，法人分析，多頭陣營出現輪動，記憶體族群與IC封測領漲；CoWoS則是多空互見。整體來看，籌碼進入沉澱期，短線技術面遭破壞後需要時間進行修復，盤勢持續跳動下，投資人應保持觀望，待量縮並重新站穩短期均線才是多頭重整旗鼓的訊號。

台積電 台股

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