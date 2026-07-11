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美勞動市場展現韌性 通膨數據成後市焦點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國最新就業數據顯示勞動市場仍具韌性，但未能為美元帶來進一步支撐。根據美國最新數據，截至7月4日當周，美國首次申請失業救濟金人數降至21.5萬人，優於前周修正後的21.7萬人；截至6月27日當周，持續申請失業救濟金人數則小幅增加8,000人至181萬人，顯示整體裁員情況仍相當有限。本國銀行分析指出，上述數據不足以推升美元，地緣政治風險和通膨數據是下一關注焦點。

國銀認為，市場焦點已轉向下周即將公布的美國通膨數據，投資人將藉此研判聯準會後續貨幣政策方向。此外，雖然美國與伊朗間的地緣政治緊張局勢仍是市場潛在風險。另一方面，聯準會近日宣布成立多個工作小組，將針對貨幣政策架構、溝通機制、資產負債表管理、資料運用及人工智慧（AI）對央行政策的影響等議題進行檢討。國銀指出，相關討論屬於中長期政策規劃，短期對金融市場及美元走勢影響有限，現階段市場仍將聚焦經濟數據與聯準會利率路徑變化。

通膨 聯準會 伊朗

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