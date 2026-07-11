美勞動市場展現韌性 通膨數據成後市焦點

美國最新就業數據顯示勞動市場仍具韌性，但未能為美元帶來進一步支撐。根據美國最新數據，截至7月4日當周，美國首次申請失業救濟金人數降至21.5萬人，優於前周修正後的21.7萬人；截至6月27日當周，持續申請失業救濟金人數則小幅增加8,000人至181萬人，顯示整體裁員情況仍相當有限。本國銀行分析指出，上述數據不足以推升美元，地緣政治風險和通膨數據是下一關注焦點。

2026-07-11 12:26