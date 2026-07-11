美股科技股領軍走揚 國銀：慎防短線回檔、長線看好 AI

美股10日在科技股帶動下全面收紅，市場持續反映人工智慧（AI）發展帶來的成長動能。本國銀行分析指出，今年全球股市在AI熱潮推升下出現估值重估，但各市場差異明顯，其中台股本益比已攀升至全球主要市場最高水準，投資人須留意高估值市場可能面臨的回檔壓力，不過考量科技巨頭企業獲利仍有望維持雙位數成長，評價落後時仍是逢低布局時機。

國銀指出，在AI樂觀情緒推動下，資金持續集中於科技股，台股今年預估本益比已大幅升至23倍，不僅高於美股的20.8倍，也超越日本的17.5倍，成為全球估值最高的主要股市；相較之下，韓股預估本益比僅7.2倍，中國大陸股市也仍處於相對折價水準。

從產業來看，科技及金融類股享有最高估值溢價，反映市場看好成長潛力與獲利韌性。不過，國銀認為，目前全球市場呈現「高估值、高現金」並存的雙軌現象，一方面AI題材推升科技股評價，另一方面，接近4%的無風險利率及經濟不確定性，也使投資人維持較高現金部位，因此近期需留意高估值市場股票修正風險。

市場近期也更加關注企業AI投資能否轉化為獲利。國銀表示，大型科技企業持續投入數千億美元發展AI，市場開始擔憂「資本支出疲勞」，加上部分企業透過增資籌措AI建設資金，也對個別股價形成壓力，投資人更傾向區分具備AI商業化能力的領先企業。

不過，國銀認為，考量企業獲利仍有望維持雙位數成長，AI商業化帶來的獲利提升空間依然可期，加上科技股評價已較先前更具吸引力，仍看好部分優質成長股的中長期投資機會。其中，今年上半年市場領漲族群已轉向記憶體相關個股，在供給吃緊及AI需求帶動下，產業定價能力持續改善，整體而言仍維持正向觀點。