台積將法說 牽動台股三劇本…有望帶動大盤挑戰50K

攸關人工智慧（AI）供應鏈多空動向的台積電（2330）法說會下周四（16日）登場，法人推演三情境，其中，若符合第3季營收季增率超標、AI展望更加樂觀、調高資本支出等條件，可望帶動台股再戰高點，並蓄勢挑戰50,000點。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利分析，台股近日受上半年累積漲幅不小、AI產業雜音頻傳、美元強勢等牽制，在月線附近震盪換手，所幸出口等總經數據表現亮麗，AI趨勢並未改變，在修正技術面乖離及清洗浮額後，有利多頭重啟攻勢。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧總經理黃文清指出，台積電第2季財報可望優於預期，隨AI算力需求跨越至輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台，2、3、5奈米等先進製程產能擴張成為剛性需求，若台積電上修資本支出，確認AI基礎建設持續擴增，將成為電子股的定海神針。

針對台積電法說內容及台股後市表現，黎方國、蔡明彥、李秀利、黃文清等推演出三種可能發展。其中，基本情境為「若台積電釋出第3季營收季增率將在10%至15%間、AI展望持續樂觀、維持今年資本支出」，發生機率80%，大盤將延續短期均線及月線附近震盪格局。

樂觀情境為「台積電預估第3季營收季增率高於15%、AI展望更加樂觀、調高今年資本支出」，發生機率15%，將緩解外資近期以訛傳訛打壓AI硬體的利空外，並進一步提振全球AI供應鏈多頭信心，大盤有機會震盪盤堅再戰高點，挑戰50,000點。

悲觀情境是「若台積電第3季營收季增率低於10%，對於AI展望轉趨保守，並調降今年資本支出」，恐重擊全球半導體股，屆時美國費半導體指數可能再度下探季線關卡，拖累台股拉回測試42,000點、季線等下檔支撐，發生機率僅5%。

多家法人已在台積電法說前出具報告調升目標價，市場共識在3,000元以上，並以花旗證券的3,800元最高，港資Aletheia資本3,500元居次，第三是野村證券3,425元。