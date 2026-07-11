台股迎8,176億股息活水 鴻海預計發出逾千億元最多

台股量縮整理，市場觀望氣氛轉濃。專家指出，近期進入除權息旺季，包括鴻海（2317）、壽險型金控雙雄等派息大戶在內426家上市櫃公司，預計7月底前發放現金股息，合計將挹注台股約8,176億元資金活水，股息再投入將添增多頭動能。

根據CMoney統計，含昨（10）日因颱風假延期發放的部分在內，至31日止，共有426家上市櫃公司將接續發放現金股息，當中以鴻海預計31日發出的1,009.3億元最多，大股東郭台銘將豪領高達124.7億元鉅額現金。

上市櫃公司7月底前派息概況

排名第二至第十名的派息大戶則有富邦金595.3億元、國泰金513.4億元、聯發科392.9億元、長榮346.4億元、聯電327億元、華碩311.9億元、台達電301.3億元、日月光投控294.3億元、緯穎269.4億元。

至於玉山金、緯創、凱基金、台灣大、台塑化、萬海、致茂、群創、台泥、正新、群光、金像電、群聯、創見等在50.8億元226.4億元不等，加計其餘股息在50億元以下公司，合計現金股息將達8,176億元。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，韓股大幅修正、中東緊張情勢升溫、美元強勢等因素，使外資近期在台股期現貨同步偏空操作，所幸那斯達克、費城半導體指數回穩，且美台企業財報樂觀，發放的現金股息亦可望回頭加碼，挹注豐沛資金動能。

展望後市，第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長李秀利認為，台股近期受人工智慧（AI）供應鏈估值偏高疑慮再起，加上外資期貨空單、融資餘額雙雙居高不下，市場浮額有待進一步清洗，大盤面臨月線攻防戰，靜待台積電法說定多空。

凱基投顧分析，台股5、10日線及月線糾結於46,000點附近，但成交量能已多日低於20日均量，多頭追價動能趨緩，在位明顯擴增前，最好狀況就是區間整理格局，下檔觀察6月26日型態低點44,454點支撐。

大型本國投顧表示，隨AI應用進入估值調整及槓桿去化階段，加上獲利回吐賣壓湧現，台股集中市場、櫃買市場分別回測月線、季線，基於市場放大檢視AI成績單，近期可先追蹤6月營收，下周台積電法說若能繳出超標成績單，將可望替投資情緒注入強心針。