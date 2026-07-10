群益證攜集保推動「開放證券2.0」 跨券商一鍵授權財力證明更便利

隨開放金融與資料共享趨勢持續推進，群益金鼎證券宣布，配合臺灣集中保管結算所推動的「開放證券2.0線上傳遞財力資料服務」，正式推出「跨券商資產證明服務」，為首波參與的證券商之一。

群益證表示，投資人未來透過線上授權機制，即可安全傳遞其於其他證券商持有的證券資產資料作為財力證明使用，免除傳統紙本與人工申請流程，大幅提升申辦效率與使用便利性。

以往投資人若需以其他證券商資產進行財力證明，必須向各證券商分別申請文件並再提供予受理機構，流程繁瑣且耗時。本次透過集保結算所建置的資料交換平台，投資人只需完成一次線上授權，即可完成跨券商資料傳遞，實現「一次授權、跨券商使用」的創新服務模式。

該服務可應用於證券業務申辦與授信額度調整等財力審核場景，特別適用於持有多家券商帳戶的投資人，不僅可有效提升資料取得效率，也能縮短整體審核時間。透過標準化資料交換機制，同步降低人工處理與文件往返負擔，提升整體服務品質。

在資訊安全方面，本服務採投資人主動授權機制，並透過集保結算所的安全架構進行資料傳遞，過程符合資訊安全與個資保護相關規範，在兼顧便利性與安全性下，提供穩定且可信賴的數位金融服務。

群益證本次服務上線，不僅提升投資人辦理業務的便利性，更展現跨機構資料串接於實務應用上的具體成果。未來將持續深化開放證券相關應用場景，拓展更多跨機構合作服務，打造更完整的數位投資生態系，提供投資人更即時、便利且安全的創新金融體驗。