外資投信鎖碼股 搶鏡

外資今年來賣超超過1兆元暫居史上單年最大，投信則因動式ETF大賣，全年買超金額則暫居史上單年第二大，不過，仍有外資、投信聯手鎖碼的中高價股，包括南亞（1303）、台光電、藥華藥等個股，市場看好將是大盤後市重返月線的聚焦點。

根據統計，外資、投信今年以來同步買超，且二者合計的持股比例已逾25%，意味市場上有四分之一籌碼，已被持股穩定的法人放入口袋中，鎖碼效應逐漸成形，同時，股價逾百元的中高價股，二者合力加碼金額逾180億元的個股，包括南亞、環球晶、台光電、嘉澤、長榮、智邦、華新科、藥華藥、台燿、景碩等。

由外資、投信這二大金主今年以來的進出，幾呈「你丟我撿」景況，不過，部分業績成長股在股價基期偏低的情形下，仍獲得二者同步青睞。