聽新聞
0:00 / 0:00
ETN趨勢導航／元大金融配息N 帶勁
台股本周受到AI雜音紛飛、資金去槓桿趨勢、國際資金逢高調節等因素影響，呈現開高走低格局，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）逆勢上揚3.55%奪冠。
追蹤台股標的為主的20檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，但僅兩檔逆勢收紅，元大金融配息N、元大金融高股息N分別上漲3.55%、3.18%，元大ESG配息N則小跌0.2%。
本周績效前段班主要分布於金融、高股息、市值型等特色，元大上櫃ESG龍頭N、元大ESG高股息N、統一微波高息20N、元大上櫃ESG高息N、元大加權N、元大綠能N、元大上櫃ESG成長N等，跌幅在0.67%至3.23%不等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。