ETN趨勢導航／元大金融配息N 帶勁

台股本周受到AI雜音紛飛、資金去槓桿趨勢、國際資金逢高調節等因素影響，呈現開高走低格局，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）逆勢上揚3.55%奪冠。

追蹤台股標的為主的20檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，但僅兩檔逆勢收紅，元大金融配息N、元大金融高股息N分別上漲3.55%、3.18%，元大ESG配息N則小跌0.2%。

本周績效前段班主要分布於金融、高股息、市值型等特色，元大上櫃ESG龍頭N、元大ESG高股息N、統一微波高息20N、元大上櫃ESG高息N、元大加權N、元大綠能N、元大上櫃ESG成長N等，跌幅在0.67%至3.23%不等。