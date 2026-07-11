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ETN趨勢導航／元大金融配息N 帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
追蹤台股標的ETN本周績效前十名
追蹤台股標的ETN本周績效前十名

台股本周受到AI雜音紛飛、資金去槓桿趨勢、國際資金逢高調節等因素影響，呈現開高走低格局，失守月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）逆勢上揚3.55%奪冠。

追蹤台股標的為主的20檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，但僅兩檔逆勢收紅，元大金融配息N、元大金融高股息N分別上漲3.55%、3.18%，元大ESG配息N則小跌0.2%。

本周績效前段班主要分布於金融、高股息、市值型等特色，元大上櫃ESG龍頭N、元大ESG高股息N、統一微波高息20N、元大上櫃ESG高息N、元大加權N、元大綠能N、元大上櫃ESG成長N等，跌幅在0.67%至3.23%不等。

元大 配息 ETN

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