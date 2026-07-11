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一周熱門零股／0050、國巨、群創 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

受到美伊情勢演變、即將登場的台美超級財報周等各項多空因素影響，台股本周盤勢呈高檔震盪格局，因中長線仍看好，投資人逢低藉零股積極進場參與後市。其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與國巨*、群創等大型權值股均為零股交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強人氣標的依序為，元大台灣50、國巨*、群創、元大台灣50正2、台積電、欣興、華邦電、元大高股息、聯電、南亞科，十檔標的交易量從3,445萬股至654萬股，較上周的2,484萬股至910萬股，呈現增溫的狀態。

市場專家指出，台股短線行情最大焦點在於美國總統川普在北約年度峰會期間發表個人對國際形勢的看法，認為美伊達成臨時停火備忘錄是在浪費時間，協議已經結束，但不會制止談判人員繼續接觸，並揚言奪下伊朗石油出口樞紐哈格島、恢復海上封鎖，但隨後又表示不知道伊朗是否會遵守協議，但伊朗非常想達成協議，使得市場對未來中東情勢演變再生疑慮，後續進展將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人的選股策略。

展望後市，法人機構表示，美伊停火協議出現裂痕，地緣政治風險將壓抑市場交易情緒，加上聯準會偏鷹的FOMC會議紀要，顯示官員們擔憂通膨持續高於2%的風險，使市場對年底升息的預期心理增溫，雖全球股市短線干擾較多，但在台積電16日將召開法說會，英特爾、高通等科技巨擘超級財報周也將登場，相關變化將是台股、零股市場未來的多空焦點。

國巨 群創 華邦電

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