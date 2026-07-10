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震盪升溫 當沖族收盤前「現沖轉資」需求浮現
現股當沖受惠稅賦優惠，帶動參與族群擴大。證券交易所統計，今年5月當沖成交值占比37.3%，已連續半年維持於36%至37%區間；同時，平均每日當沖戶數再由4月水準增加至5月的24萬7,594戶，調節需求也跟著出現。
近期台股類股輪動劇烈，引發數百點震盪，帶動當沖交易風險。為回應更多用戶「現沖轉資」轉券彈性需求，永豐金證券數位下單平台「大戶投APP」的「線上加開信用戶」推出全程無紙化、免臨櫃的快速審核體驗，視條件而定、最快次一營業日完成開通。
信用戶係指可融資與融券交易的帳戶，除了提供資金運用彈性，亦可在特定市場情境，作為交易調節與風險應對工具。投資人年滿20歲、開戶滿3個月，且近一年成交筆數10筆以上、累積成交金額5,000元，即可透過大戶投APP申請線上加開信用交易帳戶，24小時均可線上申請。
只要擁有信用戶資格，如果盤中發生當沖部位被鎖死，例如交易回補不及或交割款不足，得於指定時間內（當日14:30前）致電永豐金證券接單中心啟動「現沖轉資」或轉券機制，將原交易轉為融資買進或融券賣出留倉。
永豐金證券仍提醒，信用交易屬具槓桿性質的投資行為，投資人應審慎評估自身財力及風險承受度。融資融券交易可能因市場價格劇烈波動，面臨擔保維持率不足而遭追繳、處分風險，請投資人密切注意留倉部位的維持率變化。
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