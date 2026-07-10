AI助攻 法人看好人型機器人產業前景

生成式AI的出現，賦予人型機器人強大的語意理解與邏輯推演能力，讓機器人在「聽得懂人話」這點上有了大幅進步。法人預估，從「自動化設備」到「具身智能」的進化，讓人型機器人距離成為「通用型機器人」的目標更近了許多，也真正打開了人型機器人未來「走入尋常百姓家」的無限可能。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，過去的工業機器人多半只能在固定軌道上執行單一、重複性的指令，如今機器人不僅能與人類進行更自然、流暢的交流，更能理解並完成具有複雜指令的工作。在產業應用方面，人型機器人未來將有機會廣泛落實到百工百業，專門替人類執行不受青睞的職務，像是在極端環境進行重體力搬運這類較困難的事情，或是高空作業、化學品處理或災難救援等高風險任務。

除了工業與商業應用，人型機器人的終極舞台將是走入每一個家庭。這波由生成式AI帶動的革命，將催生出各式各樣的家用機器人，大幅提升現代人的生活品質，例如「專屬AI廚師」能精準客製化兼具健康又美味的餐點，「全能AI教師」能運用強大的運算力因材施教，且不必擔心師生衝突或情緒問題。

對於一般投資人而言，要精準挑選單一機器人硬體製造商或AI軟體公司，往往具有一定的專業門檻與集中性風險。法人建議，可透過由專業團隊管理的人型機器人主題基金來參與這場創新革命。