受巴威颱風影響！中鋼電子投票的股東會紀念品 發放日期順延

中鋼（2002）原訂2026年採電子投票且持股未達1,000股的股東會紀念品發放期間為7月8日至7月10日，因受巴威颱風影響，臺北市政府宣布7月10日停止上班上課，台北7月10日將停止提供股東會紀念品發放服務，但發放截止時間將順延至7月13日；高雄（2836）7月10日正常上班上課，故維持股東會紀念品發放服務，但高雄發放截止時間將與台北同步順延至7月13日，順延期間如遇例假日則無發放服務，敬請見諒。

採電子投票且持股未達1,000股股東，須攜帶出席通知書、身分證明文件、列印的「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁(以上三項文件擇一皆可)至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：

(1) 台北市重慶南路一段2號5樓；02-23892999。

(2) 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2238792。

中鋼表示，除上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。