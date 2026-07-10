楊金龍示警 買股投資勿過度槓桿

ＡＩ浪潮推升台股，市場資金高度集中ＡＩ概念股，中央銀行總裁楊金龍指出，ＡＩ產業具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是於信用資源過度集中至ＡＩ領域，信用槓桿快速擴張，政府需密切關注，尤其留意中小微企業遭資金排擠，以及資金過度借貸投入股市，恐將增加金融市場風險。另外，央行也將密切關注「違約交割」是否由個案擴大為普遍現象。

楊金龍昨赴立法院財委會專題報告，民進黨立委郭國文指出，目前台灣股市Ｋ型化，很多股票漲翻天，股價上千元的上市櫃千金股共有四十九家，幾乎清一色都是ＡＩ相關個股，其中本益比低於五十倍者僅十七家，但有十一家本益比超過一百，跟一般企業僅廿倍本益比相對偏高。相形之下，許多傳統產業股票乏人問津，股價長期低迷，產業與資本市場明顯失衡。

楊金龍說，國際貨幣基金（ＩＭＦ）、國際清算銀行（ＢＩＳ）等國際機構都提醒ＡＩ估值可能偏高、潛藏風險。不過，ＡＩ帶動產業升級與經濟成長，是正向且值得支持的發展方向，市場對ＡＩ前景抱持樂觀態度也屬正常現象，央行更關注的是金融體系信用槓桿快速擴張的情況，而非ＡＩ產業本身是否形成泡沫。

關注違約交割是否擴大

國民黨立委林思銘提到，六月股市違約交割金額逾廿億元，創二○一九年以來單月新高，今年上市櫃有十六起重大違約交割事件。楊金龍說，如果是個案，那要密切注意；若是普遍現象那就「不得了」，央行將關注會否擴大為普遍現象。林思銘追問，央行六月理監事會率先示警留意股市信用風險，但金管會態度保守，並強調風險可控，「央行目前對於風險看法有無改變」？

楊：星星之火可以燎原

楊金龍表示，市場變化較大時候，即便合乎規定仍需要心存警惕，因為「星星之火，可以燎原」。

民眾黨立委劉書彬關切，央行對年輕人投資股市有何建議。楊金龍說，「我不是股市專家」，但建議投資要穩健，不要過度槓桿，「也許我比較傳統，我有多少錢、投資多少」，若靠槓桿追逐行情，上漲時獲利會加大沒錯，但股市一旦反轉，「可能會受傷」，投資人要有風險意識。

至於「四貸同堂」，楊金龍說，這個說法很容易讓人誤解，因為可能有人用房貸借錢，也有人使用融資或質押，但「四貸同堂」聽起來好像是同時用這些方式，「我覺得銀行不可能讓客戶這樣做，機會不高」，「如果真的有比例也不高，除非是資產相當充裕的投資人」。央行將持續密切關注，也相信銀行會嚴格徵信審核。