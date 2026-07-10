高盛躍在台最大外資券商

高盛集團已超越華爾街同業，躍居在台灣股市交易量最大的外資券商，主要受惠於量化基金對人工智慧（AI）曝險的需求激增。

彭博資訊報導，台灣證交所資料顯示，高盛今年上半年在台灣證交所的交易量成交金額暴增237%，達新台幣12.54兆元（3,890億美元），已超越摩根大通（小摩）與摩根士丹利（大摩）等同業，成為台灣最大外資券商，排名比去年初的第十名「大躍進」。台股同期整體成交量幾乎增加兩倍，達新台幣119兆元。

就整體券商而言，高盛也高居第四，僅落後於元大證券、凱基證券及富邦證券。

知情人士透露，高盛之所以能迅速擴大市占率，是因為該公司服務的高頻交易和量化客戶加速增加。知情人士說，高盛已擴大投資交易系統、加強自動化，並已增派工程師升級交易執行系統，以取得競爭優勢。

高盛的財報顯示，該銀行去年在台北的綜合證券事業稅前獲利年比成長59%到新台幣34億元。不過，該部門經營證券經紀、理財顧問及投資建議服務，高盛的跨境活動也可能未完全反映在當地實體的業績內。

知情人士表示，雖然一些量化基金管理的資產額少於貨幣基金與資產管理巨擘，但這些量化基金對於高頻交易、高價商品、證券借貸的需求，都已為高盛帶來大幅貢獻。