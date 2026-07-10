台股弱中帶強 公股連七買…法人預期本月走勢「倒吃甘蔗」

台股昨（9）日多空震盪，早盤一度開高至46,064點，但在賣壓沉重且開高後量能不繼下，高低震盪711點，台積電（2330）最後一盤更遭賣單摜殺，導致指數終場跌379點收45,354點，持續陷入月線攻防戰，公股行庫7月來天天進場護持台股。

因市場觀望颱風恐致休市，成交量連二縮，僅9,967億元，為今年4月30日來首見低於兆元。

八大公股行庫7月以來天天護盤

儘管近期市場出現「熊來了」消息測試頭部，但法人認為，台股目前整體格局呈現「弱中帶強」跡象，因昨日盤勢主要是台積電領跌、單檔拖累指數394跌點，超越大盤跌點，但昨日上漲家數仍有740家，後市只要下檔6月26日的型態低點44,454點、季線支撐42,878點未實質跌破，大盤不會輕易轉弱。

統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長呂仁傑等表示，台股基本面依舊紮實，預期上市櫃公司6月營收表現亮眼，第2季營收估衝上19兆元，創單季歷史新高，連帶今年全年獲利有望上修至6兆多元，較原預估成長率20％躍升至五成。

雖短線上遇三利空，包括台幣貶值、外資在台指期淨空單逾8萬口、融資餘額維持6,196億元高檔，導致籌碼面不利、盤勢劇烈波動，但目前大盤「殺不太下」。

三大法人昨合計賣超350.2億元，外資昨日賣超472.5億元，連六賣，累計3,322.6億元；投信買超199億元，連13買，累計1,354.2億元；自營商賣超76.7億元，連六賣，累計906.5億元。外資、自營商連六個交易日調節，僅投信連13買挺台股，八大公股行庫也持續買超52.06億元、連七買，波段買超達573.7億元，護盤決心強烈。

展望7月，法人預期台股將呈現「倒吃甘蔗」的走勢，下周起有機會發動上攻，主因美股帶頭有四大利多點火，包含標普500過去11年的7月上漲機率達百分百、法人對標普500成分股第2季獲利預估從18％提高至23％、台美重量級法說會與題材面利多、市場對聯準會降息預期再起。