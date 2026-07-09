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國巨再爆鉅額違約交割！13家券商集體申報金額達4,131萬元
被動元件龍頭大廠國巨*（2327）再度驚傳重大鉅額違約交割事件！臺灣證券交易所今日公告，合計共有高達13家券商同步申報國巨股票鉅額違約交割，總計金額約4,131.08萬元；今年以來上市櫃違約交割案來到17件，國巨、金居（8358）、穩懋（3105）都發生過2起翻車。
這是國巨繼今年6月30日爆出3,880萬元違約交割後，在短短十天內發生的第二起重大違約事件。資料顯示，參與申報此次國巨鉅額違約交割的13家證券商據點廣泛，包含：國泰敦二、國泰敦南、中國信託、元大永春、華南斗六、元大沙鹿、元大鑫永、永豐台中、永豐竹科、富邦頭份、凱基板橋、永豐金以及口袋證券，合計申報金額達4,131.08萬元，加計兩次事件，國巨單一個股在近兩周內便已累積高達8,011萬元的違約交割金額。
法人表示，短期內頻繁且多據點的違約申報，通常暗示有特定現股當沖客、少數大戶或利用程式交易的集團資金，在個股股價劇烈波動時操作方向錯誤，導致結算時無力補足差額，最終被迫申報違約。
統計今年以來，上市市場總計已發生8起個股鉅額違約交割事件，包含：旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨、友達（2409）、國巨。在全體8起事件中，國巨獨占2次，反映出該股近期在籌碼面與資金博弈上具備極高的周轉率與波動風險。
若加計上櫃市場的環宇-KY（4991）、聯亞（3081）、金居、金居、穩懋、信驊（5274）、穩懋、群聯（8299）、旺矽（6223）9件違約交割，整體上市櫃今年重大違約交割案件達17件。
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