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周五颱風休市1日…台股提前收周線跌3％ K線翻黑

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
沒機會翻盤！10日台股放颱風假，周線提前收，周K線收黑，周指數下跌逾3％，本周三大法人合計賣超台股1990億元。聯合報系報資料照
沒機會翻盤！10日台股放颱風假，周線提前收，周K線收黑，周指數下跌逾3％，本周三大法人合計賣超台股1990億元。聯合報系報資料照

考量強颱巴威可能帶來致災風險，台北市政府公告10日停止上班上課，證交所也宣布10日（周五）台北股市休市一日，當日應屆交割款券順延辦理。因周五休市，台股提早在本周四收周線，加權股價指數以4萬5354點作收，大跌1426點，跌幅3.05％，周K線翻黑。

本周外資大賣1654.37億元，短短4天，自營商也大賣830.68億元，短短逼4個交易日，外資與自營商賣超金額都比上周還多，投信買超494.27億，與上周相當。本周三大法人合計賣超1990.78億元，

野村投信指出，加權指數進入高檔區間後，指數水準不是絕對重點，企業獲利潛力才是未來表現能勝出的關鍵，因此，下半年投資台股透過主動選股尋求新投資機會至關重要。

野村分析，觀察全球總經表現，聯準會基準利率維持在4.25%至4.5%間，失業率在4.2%，反映經濟朝溫和擴張邁進，在此背景下，科技巨頭持續追加資本支出，半導體龍頭先進製程產能利用率逼近百分之百，訂單能見度已看到明年。

台股 巴威

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