就市論勢／PCB、被動元件 題材加持

盤勢分析

台股歷經上半年強勁反彈後，近期走勢轉趨震盪，市場焦點重新回到企業基本面與產業展望。台灣內需與出口動能維持穩健，整體經濟基本面仍具支撐，市場並未改變中長期多頭架構看法。

不過，短線仍有部分變數影響市場情緒：原先市場期待第3季開始放量的輝達（NVIDIA）Rubin平台，因設計調整使供應鏈出貨時程延後，蘋果（Apple）新品推出進度亦較預期保守，加上記憶體價格走揚，提高終端產品成本，消費性電子需求可能受影響，使第3季相關供應鏈面臨修正壓力，預期短線將維持震盪整理格局。

然而，AI長期趨勢仍未改變。全球雲端服務商持續擴大資本支出，AWS相關供應鏈自6月起進入拉貨階段，營收動能相對穩定；預期第4季隨輝達新平台逐步放量，以及Google新品推出，AI供應鏈營運可望再度轉強。

投資建議

操作建議持續關注受惠AI規格升級，以及具漲價題材的ABF載板、PCB／CCL、被動元件等族群，同時留意拉貨動能穩定、營運能見度相對較高的AWS、Google相關供應鏈，以及受惠高速傳輸需求的光通訊、測試介面等族群。