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餐飲族群 第2季營運吃香
餐飲業第2季營運繳出亮眼成績單，包括漢來美食（1268）、豆府第2季營收全面改寫同期新高，揚秦、全家餐飲更刷新單季歷史新高。
漢來美食6月營收5.74億元，年增23.43%；第2季營收16.87億元，年增19.24%，創同期新高；累計上半年營收36.76億元，年增16.67%，亦創同期新高。
揚秦6月營收2.97億元，年增18.34%，創同期新高、單月歷史次高；第2季營收8.80億元，季增6.61%、年增17.37%，創單季歷史新高；累計上半年營收17.07億元，年增19.07%，改寫新高。
豆府6月營收3.63億元，年增14.08%，創同期新高；第2季營收10.94億元，年增14.24%，續創同期新高；累計上半年營收21.90億元，年增11.80%，創同期新高。
全家餐飲6月營收2.52億元，年增12.02%，創同期新高；第2季營收7.47億元，年增13.4%，創單季新高；累計上半年營收14.68億元，年增12.57%，創同期新高。
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