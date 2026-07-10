營建族群6月繳出好成績

營建族群遠雄（5522）、達麗、潤隆等喜迎交屋潮，昨（9）日公告營收，全面翻倍大成長。

遠雄6月營收19.9億元，年增2,513.5%；累計今年上半年營收85.3億元，年增792.7%。

達麗6月營收25.03億元，年增1,322.1%；累計今年上半年營收83.1億元，年增667.7%。潤隆6月營收30.6億元，年增1,625倍；累計今年上半年營收124.6億元，年增179倍。

遠雄去年部分個案遞延關係，今年迎來約351億元交屋大潮，除了上半年認列總銷181億元大案「台中幸福城」外，第3、4季都將有個案陸續完工交屋，其中九成個案接近完銷，營運將顯著成長。

另，遠雄2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。

達麗上半年營收主要來自總銷92億元「達麗世界仁」、總銷52億元高雄「達麗未來市」交屋認列，而總銷46億元「達麗治翠」及總銷66億元北士科「達麗河藴」也將於下半年啟動交屋作業，合計全年交屋共四案，完工量達201億元。