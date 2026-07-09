外資賣超471億 塑化成重災區、晶圓雙雄都砍逾萬張 但大買這檔面板股

台股9日收45,354.61點，下跌379.8點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超471.33億元，統計外資賣超前十名個股發現，塑化股占3檔，賣超中石化（1314）43,162張最多，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）也齊遭外資賣超逾萬張，不過，外資竟大買友達18萬8,929張。

台股走勢震盪，早盤以45,805.62點開出，上漲71.21點，盤中一度拉升至46,064.06點，上漲329.65點，低點則曾下滑至45,352.41點，下跌382點，盤中高低點震盪達711.65點，最後一盤指數再下殺186.25點，以45,354.61點收盤，下跌379.8點。

權王台積電最後一盤爆6,261張賣單，一口氣拉低20元股價，以2,415元收盤，下跌50元，跌幅2.03%，影響大盤指數約395點，聯發科（2454）、聯電等股也是收黑；大盤指數失守月線已3天仍未站回月線之上。

三大法人賣超393.94億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超471.33億元，投信買超154.1億元，自營商賣超（合計）76.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.36億元，自營商（避險）賣超56.35億元。

統計外資賣超前十名個股中，傳產股竟占6檔，塑化股更是重災區，大賣中石化、台化（1326）、台塑（1301），另外，電子股有3檔，包括晶圓代工及記憶體股，賣超聯電15,379張，賣超台積電12,749張。

統計外資買超前十名個股中，買超友達（2409）18萬8,929張，居買超個股冠軍；ETF也獲外資青睞，4檔進榜前十名，其中主動式ETF有3檔，還有1檔是高股息ETF；記憶體股南亞科（2408）獲外資買超15,430張。