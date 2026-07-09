大盤軟腳它登天！ 外資驚爆這檔個股奪輝達次世代GPU散熱大單

台股9日持續在月線附近震盪，終場收在45,354.61點，下跌379.8點，跌幅0.83%。由成交量、值排行來看，漲勢最強的為南亞科（2408）、南電（8046），股價9日雙雙攻上漲停，南亞科一舉收復所有均線，收435.5元；南電創收盤新高，收1,215元。籌碼部分，投信也都大舉買超這兩檔。

2026-07-09 16:16