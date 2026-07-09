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大盤軟腳它登天！ 外資驚爆這檔個股奪輝達次世代GPU散熱大單

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股9日震盪盤軟，不過環球晶（6488）在外資高盛證券喊多矽晶圓產業的激勵下，股價逆勢開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，漲停價1,350元創歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

高盛證券指出，隨AI需求持續成長，整個供應鏈的利多效應，逐漸由核心的晶圓代工、記憶體等，向外蔓延電子材料周邊領域。進入下半年後，預期這波熱潮有望進一步擴散到矽晶圓等次產業。

野村證券則認為，隨記憶體與邏輯代工廠雙雙加大拉貨力道，矽晶圓的供需動能與現貨價格反彈幅度均優於預期。此外，輝達（NVIDIA）次世代 GPU 平台Feynman為了解決散熱問題，可能在先進封裝中導入碳化矽散熱板，環球晶將直接受惠。

野村預期環球晶將受惠半導體矽晶圓景氣循環向上，因此調升2026-2028年EPS預估值各41%、11.6%、25%，建議「買進」。

台股 環球晶 輝達

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