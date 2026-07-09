外資指這族群下半年現貨價漲定了！ 二檔個股股價開外掛

台股9日開高走低拉回修正，盤面個股跌多漲少，其中微控制器（MCU）族群由於受惠漲價效益浮現，吸引買盤追捧，激勵盛群（6202）股價逆勢大漲7.7%、新唐（4919）也上揚2.5%，表現相當亮眼突出。

外資摩根士丹利（大摩）證券指出，由於成熟製程的晶圓代工廠將更多產能分配給 AI 電源相關應用，且新增產能有限，因此預期 MCU 設計業者的供應將維持緊缺狀態，並帶動下半年的現貨價格將再次走高。

其中盛群方面，法人認為，該公司營運已走出谷底，目前訂單能見度拉長到六個月，今年電磁爐、健康照護、安防等產品可望有較佳的成長性，而漲價效應則將反應在第3季的營收與獲利等財報數據上。

儘管整體景氣尚未完全恢復，但法人預期盛群今年將維持成長態勢，預估全年營收為38.38億元，年增幅25.52%，每股稅後純益（EPS）約為2.13元，將較去年實績大幅成長1.64倍，因而激勵9日買盤大舉追捧，激勵股價勢盛。

新唐在 AI 伺服器與能源管理領域的布局已開始進入收割期。法人預期，新唐AI 運算產品占比，預估會從首季的35%攀升至 40%，尤其 BMC 在 AI ASIC 需求年增翻倍及 12 奈米新產品推升下，市占率有望進一步墊高。

法人預估新唐今明二年 EPS將分別達 6.12元及11.94元，年增率高達93.6%與95.1%，考量AI 基礎設施需求非短期循環、且產能結構優化明確，具備長期獲利成長動能，因此建議「買進」、目標價 300 元，股價潛在上漲空間達84.6%。