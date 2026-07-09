南亞衝高後誰接棒？集團股兩檔亮燈漲停 投信也進場

台股9日持續在月線附近震盪，終場收在45,354.61點，下跌379.8點，跌幅0.83%。由成交量、值排行來看，漲勢最強的為南亞科（2408）、南電（8046），股價9日雙雙攻上漲停，南亞科一舉收復所有均線，收435.5元；南電創收盤新高，收1,215元。籌碼部分，投信也都大舉買超這兩檔。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、合晶（6182）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）、中石化（1314）、力積電（6770）、英業達（2356）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科、合晶、欣興（3037）、華邦電、南電、群創、聯發科（2454）、南亞（1303）。值得注意的是，台塑（1301）集團相關公司就占了三檔，包括南電、南亞科、南亞，南亞持股南電67%、南亞科29%。

南亞先前股價急漲，一度觸及200元整數關，隨後股價回落整理，今日漲勢由南電、南亞科接棒，紛紛衝上漲停，南電出量創收盤新高價1,215元，南亞科收435.5元，一舉收復三條均線。

南亞科法說會即將在明天10日登場，市場押寶買盤進場，南亞科總經理李培瑛先前表示，AI需求推升客戶拉貨力道，DRAM產業正迎來結構性轉變，目前市場供給仍明顯不足，部分客戶甚至提出簽訂2至3年以上長約，供需吃緊情況預估至少延續至2027年底。

載板部分，美系外資出具報告，指ABF載板漲價正加速中，漲價周期更強勁，也比預期來得早。最新供應鏈調查顯示，BT及ABF載板的價格都持續上揚。尤其南電BT載板在第2季漲價20-30%，ABF載板則漲價約10%。由於供給持續吃緊，下半年預期還會再漲價，南電第3季毛利率可望上揚。且南電向來最積極執行漲價策略，因此可能繼續領漲同業。

籌碼部分，投信同時買超南亞、南電、南亞科，各買超8,116張、3,250張、1,724張。