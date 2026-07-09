颱風來臨前續賣一波 三大法人賣超393億元、僅投信逆勢買

台股9日持續在月線附近震盪，尾盤因台積電（2330）收低，終場收在45,354.61點，下跌379.8點，跌幅0.83%，成交量持續低迷，為9,443.41億元，三大法人賣超393.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超471.33億元，投信買超154.1億元，自營商賣超（合計）76.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.36億元，自營商（避險）賣超56.35億元。

台積電尾盤出現賣壓，收最低2,415元，下跌2.03%，台達電（2308）仍收黑，收1,880元，下跌0.27%。聯發科（2454）也持續走跌，收3,925元，下跌1.75%。不過部分高價股出現漲勢，旺矽（6223）、鴻勁（7769）、創新服務（7828）、環球晶（6488）、南電（8046）、萬潤（6187）等攻漲停，其中有兩檔為台積電相關設備供應鏈。

除了台積電設備相關表現強勁，今日封測族群、記憶體、矽晶圓、CoPoS概念股也走強，封測部分，南茂（8150）、精材（3374）漲停，日月光投控（3711）、頎邦（6147）大漲逾8%，記憶體則有南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）漲停，CoPoS概念股則有鈦昇（8027）、雷科（6207）、創新服務和晶呈科技（4768）漲停亮燈。

蘋果首款摺疊iPhone，供應鏈消息傳出量產進度順利、可望9月亮相，折疊機供應鏈出現買盤，台虹（8039）漲停至154元，友達（2409）爆量上漲逾6%，富世達（6805）強彈逾4%，不過大立光（3008）收平盤。