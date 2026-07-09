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追價量能萎縮 台股收跌379點收45,354點、台積電收低50元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股9日收盤下跌379.8點，終場以45,354.61點作收，成交量9,443.41億元，跌幅0.83%。聯合報系報資料照 曾原信
台股9日收盤下跌379.8點，終場以45,354.61點作收，成交量9,443.41億元，跌幅0.83%。聯合報系報資料照 曾原信

台股9日收盤下跌379.8點，終場以45,354.61點作收，成交量9,443.41億元，跌幅0.83%；台積電（2330）收盤價2,415元，下跌50元，跌幅2.03%。

台股今日由被動元件及記憶體族群再聚集人氣，不過，科技權值股不給力，台積電尾盤再遭賣單摜低；大盤指數由高走低，未能站上10日均線。今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、國巨*（2327）、南電（8046）、合晶（6182）、欣興（3037）、華邦電（2344）、禾伸堂（3026）、日月光投控（3711）及友達（2409）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、藥華藥（6446）、聯電（2303）、金像電（2368）、台燿（6274）、中光電（5371）、新盛力（4931）、信驊（5274）、致茂（2360）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，整體融資餘額仍偏高，清洗投機浮額，有利後續盤面表現。台積電下周法說會，市場聚焦其營收及整體獲利展望。關注半導體、PCB 載板、CPO、記憶體、無人機、機器人等類股，保持風險控管，伺機布局。

台積電 台股 華邦電

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