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華德動能擬8月創新板上市 擴展日本電巴市場

中央社／ 台中9日電
華德動能9日對媒體開放主要製造廠台中梧棲中港廠區，規劃8月創新板上市，董事長蔡裕慶表示，華德動能積極擴展日本市場。中央社
華德動能9日對媒體開放主要製造廠台中梧棲中港廠區，規劃8月創新板上市，董事長蔡裕慶表示，華德動能積極擴展日本市場。中央社

華德動能將於8月創新板上市，暫定每股承銷價30元，董事長蔡裕慶今天表示，華德動能積極擴展日本電動巴士市場，2030年目標挑戰日本市占率達到32%。

華德動能今天對媒體開放主要製造廠台中梧棲中港廠區，華德動能總經理楊誌榮指出，目前華德動能已量產超過千輛電動巴士，交車遍及12縣市，持續配合政府關鍵零組件軟硬體國產化政策，積極布局電動巴士生態系和自動化智慧製造產線，提供兼具能源服務與數位管理的電動巴士解決方案。

蔡裕慶表示，華德動能今年內外銷在手訂單量超過300輛，在台灣電動巴士市占率超過25%，目前單日可量產2輛，年產能可到500輛至600輛。

楊誌榮說明，今年前6月華德動能已交車189輛，掌握從電池模組到電池包、底盤系統、車架、以及電動巴士整車軟硬體解決方案。

在外銷市場布局，楊誌榮指出，華德動能延伸至日本、越南，並與美國Optimal、日本住友商事集團、日本NExT-e Solutions及墨西哥車廠建立合作網絡。

華德動能說明，2022年已將市區公車電動化方案輸出日本九州，2024年進軍東京，日本市占率從2022年的1%，到2024年提升至超過15%，規劃2027年拓展至神戶與岡山，2030年目標挑戰日本市占率到32%。此外，2025年華德動能與墨西哥車廠簽訂合作協議。

華德動能核心技術包括車輛結構、電子電力系統、車輛控制軟體與測試驗證，並延伸至電動車控制元件VCU、電池管理系統BMS、液冷電池包、雙槍快充系統、車載人機介面HMI、雲端車隊管理及Level 2先進駕駛輔助系統。

華德動能今年前6月累計自結營收18.38億元，年增142.73%，自結營業損益2.45億元，年增745.59%，每股純益2.08元。

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