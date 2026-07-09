三星、蘋果、Google 摺疊機戰火升溫！台虹飆漲停、富世達強彈

摺疊手機市場迎來新一波競逐潮！三星搶先宣布7月推出Galaxy Z系列新品，Google也預計8月發表Pixel系列新機，而市場高度關注的蘋果首款摺疊iPhone，供應鏈消息傳出量產進度順利、可望9月亮相。三大科技巨頭新品接力登場，帶動台股摺疊機供應鏈人氣升溫，軟板材料廠台虹（8039）9日放量攻上漲停，表現搶鏡。

三星率先揭開摺疊機新品戰序幕，預計7月21日在倫敦舉行Galaxy Z系列發表會，市場預期今年將首度擴大產品布局，一口氣推出Z Fold8 Ultra、Z Fold8及Z Flip8等三款機種。其中，Z Fold8傳採用更寬比例設計，朝平板化使用體驗發展；頂規Z Fold8 Ultra則有望搭載更高規格配置，全面搶攻高階摺疊手機市場。

業界人士分析，三星此次擴大產品陣容，除了鞏固自身折疊機龍頭地位，也被視為提前迎戰蘋果首款摺疊iPhone。由於三星具備面板、記憶體等供應鏈整合優勢，加上新品上市時間領先蘋果，短期內仍有望維持市場話語權。

蘋果折疊iPhone進度則持續受到市場矚目。近期市場曾傳出因零組件供應與組裝複雜度可能延後，不過中國供應鏈人士透露，相關產品方案已確定，供應鏈企業已進入生產準備階段，預期9月可如期交付。

法人指出，隨三星、蘋果及Google陸續推出折疊產品，相關供應鏈可望受惠，包括軟板、鉸鏈、散熱、機構件及顯示器等零組件需求升溫。台股盤面上，台虹今日表現最為突出，股價放量攻上漲停154元，站回短期均線之上。

除台虹外，折疊機供應鏈同步吸引買盤關注。友達（2409）今日爆量上漲逾6%，富世達（6805）強彈約5%，大立光（3008）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等相關廠商也同步走高，市場聚焦新品推出後帶動的零組件升級商機。

其中，台虹除了受惠摺疊手機軟板需求外，近年也積極布局半導體材料市場，包括高階高速傳輸材料及先進封裝相關應用。公司指出，隨AI伺服器、高速傳輸及先進封裝需求增加，相關材料開發進度也受到市場關注。

隨蘋果首款摺疊iPhone上市腳步逼近，加上三星、Google新品陸續登場，2026年摺疊手機市場競爭可望升溫，台灣供應鏈能否迎來新一輪成長動能，將成為市場後續追蹤焦點。