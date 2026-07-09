被動元件營收亮眼 禾伸堂飆天價超車國巨、奪類股股王寶座

被動元件類股6月營收表現亮眼，國巨*（2327）寫單月歷史新高，華新科（2492）創近五年多來最佳，禾伸堂（3026）6月年增33.9%，為今年來月營收年增率最高；被動元件股9日由國巨領軍，禾伸堂走勢更搶眼，不僅寫下1,040元歷史新高價，且擠下國巨登上類股股王寶座。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

華新科6月營收39.61億元，攀上近61個月來高點，月增7.1%，年增25.8%；第2季營收113.66億元，季增20%，年增19%；累計上半年營收209.28億元，年增14.67%。

禾伸堂6月合併營收13.78億元，月增6.8%，年增33.9%，為今年以來月營收年增率最高；累計今年上年合併營收77.16億元，年增15.61%。

禾伸堂股價重新站上千元，早盤以966元開高後走高，一度衝達1,040元，逼近漲停1,045元，寫歷史新高價，盤中維持在千元之上，漲幅逾8%，股價已是第2天超車國巨，登上被動元件類股股王。

國巨早盤以915元開出，一度拉升至948元，上漲57元，漲幅6.39%，盤中漲幅逾3%；華新科盤中也上漲逾3%；類股中，興勤（2428）、立隆電（2472）盤中也上漲逾8%，信昌電（6173）盤中上漲逾7%。