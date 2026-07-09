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台股平盤震盪 半導體後段、DRAM 多點開花

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股9日早盤也在多空拉鋸中翻紅，盤面結構相當清楚，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）早盤小幅回測，指數攻勢並非靠權王硬拉，而是由封裝測試、DRAM與載板族群接棒演出。聯合報系資料照
台股9日早盤也在多空拉鋸中翻紅，盤面結構相當清楚，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）早盤小幅回測，指數攻勢並非靠權王硬拉，而是由封裝測試、DRAM與載板族群接棒演出。聯合報系資料照

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台股9日早盤也在多空拉鋸中翻紅，盤面結構相當清楚，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）早盤小幅回測，指數攻勢並非靠權王硬拉，而是由封裝測試、DRAM與載板族群接棒演出。

封測族群成為早盤最亮眼焦點之一。日月光投控（3711）早盤強勢上攻，盤中來到679元，上漲54元、漲幅8.64%，成交金額突破百億元；南茂（8150）則攻上117元，漲幅9.86%，亮燈漲停。資金明顯聚焦AI晶片後段供應鏈，從先進封裝、記憶體封測到測試需求，成為今日盤面撐盤主力。

測試介面股同樣不缺席。旺矽（6223）早盤攻上7,080元，上漲640元，同樣亮燈漲停。AI晶片規格升級後，封裝複雜度提高，測試時間、測試難度與高階探針需求同步增加，也讓測試介面股跟著封測族群一起被資金追捧。

DRAM族群則延續近期強勢。南亞科（2408）早盤衝上435.5元，上漲39元、漲幅9.97%，同樣鎖上漲停；華邦電（2344）也大漲8.01%，來到182元。AI伺服器帶動記憶體需求升溫，加上市場對DRAM報價與供需吃緊的期待升高，使記憶體族群成為今日盤面另一條明確主線。

載板族群也加入攻勢，南電（8046）早盤亮燈漲停，與昨日強勢表現形成延續。從DRAM、封測、測試到ABF載板，今日資金追逐的並不是單一題材，而是AI晶片從運算、記憶體、封裝到測試全面升級後，後段供應鏈一起受惠的邏輯。

半導體 台股 道瓊

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