SK海力士245億美元IPO爆搶購！南亞科法說倒數 記憶體躍台股多頭主力

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美ADR上市超額認購逾7倍，加上南亞科（2408）法說會即將登場，市場聚焦DRAM供需與價格展望，激勵台股記憶體族群9日強勢反攻，成為多頭主力戰隊。

SK海力士預計周四完成ADR定價，將發行1.779億單位ADR，每單位代表十分之一股普通股。依前一交易日首爾收盤價估算，此次募資規模約245億美元，若順利完成，將成為美國史上第二大外國企業IPO，僅次於阿里巴巴2014年的250億美元上市案。此次IPO吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人積極認購，定價前已超額認購逾7倍，凸顯市場對AI記憶體長線需求的高度信心。

受國際利多帶動，台股記憶體族群同步走強，南亞科、鈺創（5351）、晶豪科（3006）攻上漲停，華邦電（2344）盤中一度大漲逾8%，群聯（8299）、廣穎（4973）、旺宏（2337）漲幅超過5%，宜鼎（5289）、力積電（6770）等個股也同步走揚，成為電子族群中表現最強勢的族群之一。

市場另一焦點則落在10日登場的南亞科法說會。隨著AI伺服器與邊緣運算推升DRAM搭載量，加上國際大廠將資本支出與產能持續轉向HBM、DDR5等高階產品，DDR4、LPDDR4供給受到壓縮，帶動報價持續走揚，也讓市場提前布局法說行情。

南亞科總經理李培瑛日前表示，DRAM產業正迎來結構性轉變，AI需求推升客戶拉貨力道，目前市場供給仍顯不足，部分客戶甚至提出簽訂2至3年以上長約，供需吃緊情況預估至少延續至2027年底。

法人指出，雖然市場仍關注中國大陸新增產能、終端需求變化等變數，但近期DRAM報價持續上揚，反映供需結構並未轉弱。隨北美雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，加上高階記憶體排擠成熟製程產能，市場普遍預期2027年前記憶體仍將維持供不應求格局，後續南亞科法說釋出的需求展望、製程進度與產能規劃，也將成為觀察產業景氣的重要風向球。