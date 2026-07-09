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探針卡除息秀華麗登場！旺矽及精測秒填息 「下一位」表現受期待

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股進入除權息旺季，兩檔探針卡千金股旺矽（6223）及精測（6510）9日同步除息，都是一開盤就秒填息，旺矽更是衝上漲停7,080元，一口氣收復5日線及月線，精測則是挑戰3,000元；穎崴（6515）預計7月17日除息，表現深受期待。

旺矽6月合併營收為18.33億元，月減3.9%，年增65.07%，為同期最佳，單月營收大幅優於去年同期，主要受惠客戶AI及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁所帶動；第2季合併營收52.26億元，寫單季新高，季增32.88%，年增58.7%；累計上半年合併營收91.59億元，年增49.63%，為同期最佳。

精測6月營收5.73億元、月增5.7%，年增40.1%，連續六個月創單月新高；第2季合併營收16.4億元，季增20.8%，年增34.9%，創單季紀錄；累計上半年營收29.96億元、年增26.5%，為同期新高。

旺矽每股配發22元現金股利，除息參考價6,440元，9日以7,000元開出，開盤秒填息，隨後股價衝上漲停7,080元鎖死，同步站上5日線及月線；精測每股配發15.23489734元現金股利，除息參考價2,825元，早盤以2,850元開出，秒填息，盤中一度衝達3,000元。

探針卡三雄中，穎崴預計在7月17日除息，每股配發49.43752046元，早盤以8,075元開高，盤中漲幅逾1%，後續的除息表現深受市場期待。

旺矽 精測 穎崴

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