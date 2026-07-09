探針卡除息秀華麗登場！旺矽及精測秒填息 「下一位」表現受期待

去年的南電（8046），多數投資人腦中浮現的關鍵字，可能還停留在消費電子、PC週期、BT載板這些相對傳統的標籤。 但如果現在還用這套舊邏輯去理解南電，恐怕會錯過這家公司正在發生的根本性轉變。 今年股價曾接連亮出漲停燈，最新收盤價來到1,185元寫下歷史新高，三大法人聯手鎖碼力挺波段攻勢，這背後支撐的不是短線情緒，而是一家公司用真金白銀押注未來十年的決心。

2026-07-09 09:25