台積電回測5日線！記憶體回神救援 台股開高翻黑、英業達爆量閃紅燈
美股那指與費半指數昨夜同步反彈，台積電（2330）ADR收漲1.02%，帶動台指期夜盤上揚164點。台股9日台指期開盤率先大漲445點、報46,008點，集中市場隨後開高71.21點、報45,805.62點。不過，台積電開低回測5日線，聯發科（2454）、聯電（2303）同步走弱，拖累大盤由紅翻黑；所幸日月光投控（3711）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等個股逆勢走強，南亞科（2408）領軍記憶體族群回神，英業達（2356）更爆量快閃漲停，鈍化空頭攻勢，多空於平盤上下激戰。盤面上，群創（3481）、英業達、合晶（6182）交投最為熱絡。
美股周三漲跌互見，道指跌逾570點，但輝達勁揚3.65%，帶動費半指數反彈2.23%、那指小漲0.2%。台股ADR多數收紅，台積電ADR漲1.02%、聯電ADR大漲5.6%、日月光ADR漲0.71%，帶動台指期夜盤上漲164點。但，川普宣告美伊停火已經結束，市場憂心荷莫茲海峽附近新一輪攻擊可能延續，油價大漲並推升美債殖利率。
盤面上，五大權值股開盤3漲2跌。其中，台積電開低15元、報2,450元，聯發科開低報3,970元；而台達電（2308）開高報1,890元、鴻海（2317）開高報238元、日月光投控開高報632元。
類股方面，資訊服務、綠能環保、塑膠等漲幅居前，造紙、數位雲端、紡織等相對疲弱。
回顧台股8日表現，集中市場指數上漲255.3點、收45734.41點，月線未能收復，成交值收斂至9606.04億元。三大法人賣超422.11億元，包括外資賣超379.49億元、投信買超126.8億元、自營商賣超169.43億元。
法人指出，台股短線仍處高檔震盪整理，月線反壓與外資期貨淨空單逾8萬口，恐使盤勢波動加劇；市場聚焦6月營收及7月16日台積電法說會，若釋出正向展望，有望提振市場信心。操作建議保留資金彈性，聚焦AI供應鏈、成熟製程、封測、功率半導體及具旺季題材族群，採逢回分批布局策略。
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