南電（8046）ABF載板比重衝高！狂吃美系AI與網通紅利 專家：3層結構性護城河

＊原文時間6月30日。

去年的南電（8046），多數投資人腦中浮現的關鍵字，可能還停留在消費電子、PC週期、BT載板這些相對傳統的標籤。

但如果現在還用這套舊邏輯去理解南電，恐怕會錯過這家公司正在發生的根本性轉變。

今年股價曾接連亮出漲停燈，最新收盤價來到1,185元寫下歷史新高，三大法人聯手鎖碼力挺波段攻勢，這背後支撐的不是短線情緒，而是一家公司用真金白銀押注未來十年的決心。

從消費電子到AI伺服器 南電的營收結構已經換了一顆心臟

南電的營收可以拆成兩個維度來看，一個是產品類別，一個是終端應用，而這兩個維度同時都在訴說同一個故事：南電正在從過去倚賴消費性產品的廠商，蛻變成網通與AI高效能運算供應鏈的核心角色。

從產品類別來看，IC載板營收佔比已經接近南電整體業績的九成，其中ABF載板比重明顯大於BT載板，產品組合中ABF約占五成五到六成，BT約占二成五到三成。

值得注意的是，南電非長約與現貨訂單比例偏高，這代表公司能夠最快反映市況變化，在這波載板漲價循環中，反而成為相對有利的結構優勢，不像長約客戶綁死的廠商，調漲價格的速度被合約鎖住。

而從終端應用來看，這才是真正的關鍵轉折。

南電目前的營收動能，主力已經是網通與高效能運算相關應用，800G交換器相關載板需求比重持續攀升，這已經不是消費電子的邏輯，而是雲端資料中心擴建的邏輯。

更值得留意的是，隨著1.6T交換器產品預計第三季起陸續放量，ASIC平台相關產品也將逐步貢獻營收，由於新世代交換器載板面積較現有產品明顯增加，這會進一步推升高階ABF載板的需求強度。

換句話說，南電不是單純多了一個新客戶或新訂單，而是整個產品結構正在往更高單價、更高技術門檻的方向位移。

護城河不是口號 是三層卡位疊出來的結構性優勢

很多人談護城河喜歡用模糊的形容詞，但南電的護城河其實可以很具體地拆成三層。

第一層是技術門檻與客戶卡位。

南電樹林廠專攻高階產品，供應重要美系客戶，這代表南電在高階載板領域的客戶關係，並不是單純接單代工的供應商角色，而是經過長期深耕、難以被輕易取代的合作基礎。

這種卡位優勢，往往需要好幾年的驗證週期才能建立，後進者想複製，時間成本本身就是一道牆。

第二層是原料供應彈性。

ABF與BT載板共通材料T-Glass，目前供應仍以配給制為主，主要供應商擴產幅度有限，這是2026年供應端最重要的變數之一。

南電持續推進原料第二、第三來源的認證作業，提升供應彈性，並透過取得更多玻纖布供應來源，支撐後續出貨成長動能。

同業若沒有提前布局多元供應來源，現在想急起直追，恐怕已經慢了一步。

第三層是產能結構優勢。

南電台灣廠區產能占比近八成，搭配昆山廠的補充產能，形成相對穩定、又具備調度彈性的生產基地組合。

這種「主場優勢加海外備援」的結構，在地緣政治敏感度提高的當下，反而成為客戶眼中相對安心的選項。

史上最大資本支出 是公司對未來十年下的最重注解

如果要在南電這個故事裡挑出一個最值得放大書寫的亮點，那絕對是資本支出。

南電總經理呂連瑞在股東會上明確表態，因應未來十年、二十年的需求，今年投資規模將是公司史上最大，相較於去年資本支出約24.22億元的規模，這等於是一次明顯的台階式跳升，不是溫和成長，而是結構性的躍升。

董事長鄒明仁受訪時表示，今年資本支出的重點在開發新製程和改善既有製程，運用集團資源在既有和其他廠區規劃新產線。

呂連瑞進一步說明，今年資本支出規模與強度將超越以往，主要聚焦在設備去瓶頸化，以及既有和其他廠區的擴建規劃，地點涵蓋台灣及其他海外地點。

具體來看，錦興廠持續改造產線及去瓶頸化製程，預期下半年將擴大布局先進產品；樹林廠持續擴大先進製程產能；而台灣、昆山三大廠區平均稼動率已經超過八成，昆山廠產能擴充幅度更達兩位數百分比。

雖然具體資本支出金額還要等董事會決議後才會公告，但管理層反覆強調的兩個關鍵詞，「規格升級」與「資本密集度提升」，已經透露出南電的策略方向。

這不是單純做產能的水平擴張，去複製更多同樣等級的產線，而是往更高技術門檻、更高單價的產品線移動，這正是結構性轉骨最核心的證據。

客戶輪廓清晰但不點名 這反而是高階供應商的常態

談到南電的客戶結構，必須先說明一件事，目前主流財經媒體的報導，全部都是用「美系客戶」、「重要美系客戶」、「美系800G交換器載板主要供應商之一」、「大型雲端服務供應商」這類不指名公司的寫法，沒有任何一篇報導直接點名具體公司名稱作為南電客戶。

但這種「不點名」本身，其實也是一種訊號，越高階的供應鏈合作，客戶往往越不願意被點名，這在半導體與載板供應鏈是常見現象。

從可確認的客戶輪廓來看，南電樹林廠專攻高階產品，提供重要美系客戶，目前是美系800G交換器載板的主要供應商之一。

大型雲端服務供應商持續投入資料中心資本支出，南電與這些客戶緊密合作，開發新世代AI伺服器、客製化專用晶片等晶片應用載板。

在BT載板方面，南電也指出將開發新世代行動裝置的5G天線模組、智慧眼鏡、資料中心儲存裝置，以及固態硬碟控制晶片等應用載板，並看好AI應用晶片對高功率轉換效率電源管理模組的需求，與客戶合作開發新世代伺服器及電源IC控制晶片應用載板。

從這個輪廓可以看出，南電的客戶結構正在系統性地往兩個方向集中，美系大型雲端服務供應商，以及網通晶片大廠，這正好呼應前面提到的營收結構轉變，消費電子退場，AI與網通進場。

結構性轉骨的故事說完了 但風險也要說清楚

把前面四個面向串起來看，南電的故事其實是一個相當清晰的「結構性轉骨」敘事。

營收結構從PC、消費電子主導，轉向網通與AI、HPC主導；資本支出史上最大規模的投入，是公司用真金白銀對未來十年需求下的注解；客戶結構則持續往美系大型雲端服務供應商與網通晶片大廠集中，反映其在高階載板領域的長期卡位優勢。

產業面也傳出供需結構轉緊的訊號，市場預估2026年下半年ABF載板供需缺口率將達一成，到2028年恐擴大至四成二，而台灣PCB產值在AI帶動下，2026年有望突破1.3兆元大關。

但故事說得再漂亮，投資決策還是要把風險放在桌上一起看。

第一個風險是原料成本與供應彈性的持續性。

ABF與BT載板共通材料T-Glass在2026年依舊吃緊，主要供應商擴產幅度有限，供應仍以配給為主。

即便後續材料供應逐步增加，高階載板的有效產能仍會受限於良率與製程門檻，這是供應端的重要變數，需要每季持續追蹤，不是看一次新聞就能放心的事。

第二個風險是資本支出落地時程與金額的不確定性。

目前管理層僅表態規模將是史上最大，具體金額還要等董事會決議後才會公告，實際執行進度與新產能開出時程，仍需要後續驗證，市場現在買的更多是預期心理，而預期跟實際落地之間，永遠存在時間差的風險。

第三個風險是高估值與籌碼面波動。

隨著市場用2026到2027年的「未來獲利」邏輯去定價南電，如果毛利率改善幅度、訂單能見度不如預期，股價修正的速度可能會偏快，籌碼面的法人買賣超變化，也是投資人應該持續留意的細節。

南電現在站在一個結構轉折的關鍵點上，但轉骨需要時間，市場的耐心和公司的執行力，會在接下來幾個季度逐一被檢驗。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：南電（8046）資本支出創史上最大規模：從消費電子到AI伺服器的結構性轉骨