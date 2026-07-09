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中東戰事再起波瀾 法人看台股類股輪動加速

中央社／ 台北9日電

美國總統川普8日表示，與伊朗之間的停火協議「已經結束」，中東戰事再起波瀾，美股賣壓湧現，不過半導體類股逆勢上揚。法人預料台股短線將維持高檔震盪，類股輪動加速。

川普8日表示，與伊朗之間的停火協議已經結束，美國對伊朗發動新一輪空襲，並撤銷允許伊朗出售石油的制裁豁免；伊朗則宣布攻擊美國在波斯灣的軍事據點，中東緊張情勢再起，引發國際股市賣壓。

道瓊工業指數下挫576.76點或1.09%，收在52348.39點。標普500指數滑落21.14點或0.28%，收在7482.71點。以科技股為主的那斯達克指數上漲51.96點或0.20%，收25870.65點。費城半導體指數逆勢揚升274.45點或2.23%，收在12574.97點。

個股方面，半導體族群表現強勁，近日回檔的記憶體模組廠Sandisk強彈109.48美元或6.77%，收1727.18美元。博通（Broadcom）獲蘋果價值超過300億美元的複數年合約，股價大漲17.91美元或4.83%，收388.69美元。輝達（NVIDIA）上漲7.19美元或3.65%，收204.12美元；台積電ADR上漲4.41美元或1.02%，收436.98美元。

聯博投信副總經理林炳魁分析，近期台股震盪加劇，市場關注外資賣超、期貨避險部位升高，但他觀察外資調節較偏向避險與獲利了結需求，而非撤出台股。

林炳魁指出，過去1年在AI熱潮帶動下，台股市值快速成長，外資避險部位所對應的名目金額也隨之放大，因此不宜單純以空單規模解讀市場風險。從資料中心建設、AI資本支出及供應鏈接單情況來看，目前尚未看到產業基本面出現明顯轉折。他認為，近期市場震盪並非AI需求降溫，而是步入產業輪動、多點開花的新格局。

中東 伊朗 美股

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