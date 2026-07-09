創新板五新星 秀實績

為增進台灣創新板（tib-創）上市公司資訊透明度並拓展公司與投資人間溝通管道，臺灣證券交易所偕創投公會於昨（8）日舉辦創新板上市公司專場活動，邀請五家創新板公司進行財務業務發表，本次活動吸引投資人、創新企業及投資機構等近百位與會者參與，現場反應熱烈。

除創新板專場活動外，證交所亦與韓國、日本創投公會代表展開深度交流，藉此建構亞太區創新資本的合作生態系，深化彼此的鏈結。同時，證交所上市二部經理田建中應邀參與Asia VC Summit，並以「從新創邁向上市：台灣資本市場的新契機」為題發表專題演說，全面宣傳台灣資本市場優勢，成功吸引現場國際創投機構與新創企業的高度關注。

證交所業務委員胡則華指出，設立台灣創新板目的，希望能吸引具備創新能力、深厚技術與高成長潛力的公司加入資本市場。而創新板不只是證交所的一個板塊，更是創投產業實現價值投資的重要管道，也是支持台灣創新的重要平台。

總統賴清德於2026台灣創投暨私募投資年會再次強調「希望台灣能夠打造亞洲那斯達克」，而創新板就是打造這幅願景中重要的一塊拼圖。創投（VC）是發掘夢想的人，而證交所與創新板的使命，就是將這些有夢想的公司帶上世界舞台，希望能協助許多新創團隊成為屬於台灣，同時也屬於國際的頂尖企業。

創投公會暨私募公會理事長邱德成表示，台灣擁有領先的科技業、成熟資本市場，及完整產業供應鏈，下一個階段，更要串聯人才、科技與創新資本，讓創投、私募股權與資本市場彼此接力，打造完整的長期資本鏈。同時也協助新創企業，幫助中小企業轉型升級，讓更多的台灣企業走向國際，成為具有全球競爭力的企業，未來創投公會將與證交所緊密合作，積極扮演對接資本市場的橋樑，協助更多具潛力的優質企業順利走向資本市場。

該活動邀集暉盛-創（7730）、富田-創、奧義賽博-KY創、金萬林-創及正瀚-創等五家創新板企業代表參與，這些成功上市企業的現身說法，不僅分享近期財務業務動態，亦為潛力創新公司提供寶貴經驗與實戰參考，協助其邁向資本市場。