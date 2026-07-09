金管會：延長交易時間 暫不實施

立委賴士葆昨（8）日於立法院財委會質詢問及台灣資本市場交易的收盤時間是否要延後到下午3點半？金管會主委彭金隆指出，這是一個重大的交易制度改革，影響層面眾多，在沒有達到社會共識前，不會輕易推動，他也首度在公開明確表示，研議是否延長交易時間並沒有時間表，且暫不實施。

彭金隆昨赴立法院財委會進行預算審查並備質詢，他指出，上周提及研議延長交易時間時，已有直接表達立場，他認為，這是一個重大的事情，影響層面非常多，在沒有做縝密的研究之前不會推動，主要原因是台灣資本市場有多元的投資人、多元的市場參與者，他們有各自不同的意見，「金管會的立場很清楚，就是在還沒有達成社會共識之前，我們不會來推動」，不過各方都可以自由表達意見。

賴士葆追問能否給研議的時間表，是否暫不實施？彭金隆說，沒辦法有時間表，台灣資本市場優先次序並不是在做這件事，也確定是暫不實施延長交易制度。他說，過去改變延長交易時間，都是經過非常長的時間凝聚社會共識的結果。