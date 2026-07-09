台股高價股將迎來每檔「1元一跳」的全新時代 市場壓力測試...借鏡美股

台股高價股即將迎來每檔「1元一跳」的全新時代，這項制度變革不僅是交易習慣的改變，更是對整體市場生態系的一場極限壓力測試。當前市場正反聲浪交鋒，如何在這場歷史性改制中取得平衡，考驗著主管機關與券商的智慧。

首先面臨陣痛期的是證券商。新制上路後，現貨成交量擴大雖能直接挹注券商的經紀業務收入，但高頻交易與逐筆撮合帶來的「資訊海嘯」，將讓券商後台面臨龐大的數據傳輸與頻寬壓力。

主管機關喊話，券商近年跟著大環境海賺之餘，必須加大資本支出、升級軟硬體基礎設備。這不僅是為了在高度競爭的市場中留住客戶」，更是券商在市場行情火熱下應盡的企業社會責任。

證券圈人士分析，台股近年高喊接軌國際，美股經驗正是最好的借鑑。美股自2001年走向十進位制後，常態法規規定1美元以上的股票，最小跳動單位基本為0.01美元。近年美國證監會（SEC）更通過新法，擬將買賣價差極小、交投熱絡的高流動性股票，最小升降單位進一步縮小至0.005美元；相反地，針對流動性欠佳的冷門股，則會放大跳動區間以保護造市意願。

這顯示國際主流是以「流動性」作為調節跳動單位的核心，而非單純以「股價高低」一刀切。不過，美股該項新制同樣因各交易所、券商後台系統改造工程浩大，目前面臨延後實施的陣痛。