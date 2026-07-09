主力押寶台積法說行情 法人：量能有效擴大站回月線 才能化解空方壓力

台股7日大跌逾千點後，昨（8）日於平盤上下多空拉鋸，尾盤則在國家隊進場護盤、壽險與市場主力單押寶台積電（2330）法說行情下，帶動指數從上漲百餘點，拉升至終場上漲255點、收45,734點，但仍未站上月線。法人分析，重磅大廠接力法說，市場期待法說行情發酵，若量能有效擴大，大盤可望快速站上月線，化解空方壓力。

加權指數昨天平高盤開出後，隨即大漲358點至45,837點，一度收復月線失土，但隨後盤勢震盪下挫，最低下跌443點至45,036點。尾盤最後半小時多方發動拉升，尤以台積電最後一盤大單成交4,833張，拉抬股價由2,450元瞬間上揚至2,465元，成功站上5日均線，也中止大盤日K持續收黑。

盤面族群中，以BBU、CPO、ABF載板等最強勢，7日重跌的軍工股也再度走強；南亞（1303）開盤後秒填息，領軍台塑集團股價攻勢再起，電金傳三方齊力拉抬大盤。

凱基投顧表示，雖然昨天出現多方抵抗的反彈走勢，但成交量呈現萎縮。由於短期均線已轉為下彎，並與被跌破的月線形成上檔反壓，若反彈沒有爆量化解壓力，盤勢在弱勢反彈過後，恐將有進一步下探的風險。

據統計，八大公股行庫昨天買超51.5億元，其中光是台積電就買超11.2億元，另外也買超中信金（2891）、中華電（2412）、台達電（2308）、緯創（3231）等權值股。投信昨買超台積電17.5億元，另外包括禾伸堂（3026）、南電（8046）、緯穎（6669），都獲投信買超逾10億元。外資持續站在賣方，昨天賣超台積電101.6億元，主要賣超還包括聯發科（2454）、欣興（3037）、京元電（2449）、日月光投控（3711）等。

總計外資昨天賣超379.4億元，連五個交易日賣超，計算7月以來，外資賣超台股達2,526.3億元；投信昨日買超126.8億元，連12個交易日買超，累計買超1,155.2億元；自營商昨日賣超169.4億元，連五賣、累計賣超829.8億元。總計三大法人昨日共賣超422.1億元。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭看法，近期市場受到地緣政治與國際資金調節影響，指數波動加劇。技術面上，大盤高檔震盪整理，市場對於短線急漲後的修正壓力保持高度警戒。