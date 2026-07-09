千金股交易變革改1元一跳 零股提早至9時開盤 撮合時間縮至1秒

台股高價股交易體制迎來重大變革。為落實普惠金融、降低投資門檻並減少買賣價差，臺灣證券交易所與券商公會最新研議方向出爐，規劃於明（2027）年7月推動現貨新制。

屆時千元以上高價股不論整股或零股，最小升降單位（Tick）將全面改為每檔「1元一跳」；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒。

這項改革被視為台股近年最重大的制度轉變。過去千金股每跳動一次為5元，導致買賣雙方報價無法細緻化撮合、形成障礙，數據顯示個股晉升千金行列後成交量反而下滑，改制為1元一跳後，定價可望更精準，並能有效刺激市場交投熱絡。

消息一出，今年7月6日已率先實施「1,000元至未滿2,500元高價股1元一跳」的期貨市場，也傳出計畫取消限制區間全面跟進，而主管機關透露，期貨新制的最新交易數據，可望成為評估現貨政策走向的重要風向球。

不過，市場「升降制度細緻化」出現正反激辯。反方擔憂，若台積電等超大市值權值股的跳動單位變小，恐導致走勢過於平穩，使大盤指數失去短線套利波動、當沖客也憂心獲利空間遭壓縮。

正方則認為，1元一跳能有效降低摩擦成本，有助於整體估值與交投。至於對證券商而言，改制能帶動經紀業務收入，但高頻與逐筆交易增加帶來的數據海嘯，將考驗券商後台資訊系統的頻寬與硬體升級壓力。

此外，在明年7月千金股報價大變革上路前，今年12月7日將率先啟動第一階段調整。盤中零股交易的預約單發送與正式開盤時間，將全面調整與整股一致（即上午9時開盤），打破過去零股較晚開盤的限制。

立委郭國文、李坤城昨（8）日於立法院財委會質詢，問及零股交易開盤時間是否由9時10分提早到9時？台灣證券交易所董事長林修銘表示，零股交易開盤時間提前至9時的制度，在今年底前即可實施。

其次，目前台灣零股交易撮合時間是每5秒撮合一次，為了提升零股交易的效率，並降低零股與整股之間的落差，林修銘表示，現行零股買賣撮合時間由每5秒一次，將縮短至每1秒一次，預計明年7月實施。

不過，金管會官員表示，上述制度改革為證交所的提議內容，仍須經過金管會核備後才可實施，而目前核備程序尚未完成。由於交易制度的調整涉及到券商系統，證期局將完整檢視是否有需要調整的部分，或是還需要擬定其他配套。