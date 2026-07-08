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證交所偕創投公會深化新創與資本市場鏈結 助創新板公司拓展能見度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
創新板上市公司專場活動貴賓合影。(左起) 正瀚-創總經理陳文仁、金萬林-創董事長陳惠娥、臺灣證券交易所業務委員胡則華、創投公會暨私募公會理事長邱德成、奧義賽博-KY創董事長 吳明蔚、富田-創協理朱智盟、暉盛-創經理邱冠陸。臺灣證券交易所／提供
創新板上市公司專場活動貴賓合影。(左起) 正瀚-創總經理陳文仁、金萬林-創董事長陳惠娥、臺灣證券交易所業務委員胡則華、創投公會暨私募公會理事長邱德成、奧義賽博-KY創董事長 吳明蔚、富田-創協理朱智盟、暉盛-創經理邱冠陸。臺灣證券交易所／提供

為增進臺灣創新板(tib-創)上市公司資訊透明度並拓展公司與投資人間溝通管道，臺灣證券交易所偕創投公會7月8日舉辦創新板上市公司專場活動，邀請五家創新板公司進行財務業務發表，這次活動吸引投資人、創新企業及投資機構等近百位與會者參與，現場反應熱烈。

除創新板專場活動外，證交所亦與韓國、日本創投公會代表展開深度交流，藉此建構亞太區創新資本的合作生態系，深化彼此的鏈結。同時，證交所上市二部田建中經理應邀參與Asia VC Summit，並以「從新創邁向上市：台灣資本市場的新契機」(From Startup to PublicCompany: Opportunities in Taiwan’s Capital Markets)為題發表專題演說，全面宣傳台灣資本市場優勢，成功吸引現場國際創投機構與新創企業的高度關注。

創投公會暨私募公會理事長邱德成於專場活動致詞時表示：「台灣擁有世界領先的科技產業、成熟的資本市場，以及完整的產業供應鏈，下一個階段，更要串聯人才、科技與創新資本，讓創投、私募股權與資本市場彼此接力，打造完整的長期資本鏈。我們同時也協助新創企業，幫助中小企業轉型升級，讓更多的台灣企業走向國際，成為具有全球競爭力的企業。」未來創投公會將與證交所緊密合作，積極扮演對接資本市場的橋樑，協助更多具潛力的優質企業順利走向資本市場。

證交所業務委員胡則華在致詞中指出：「設立臺灣創新板(tib-創)的目的，就是希望能吸引具備創新能力、深厚技術與高成長潛力的公司加入資本市場。而創新板不只是證交所的一個板塊，更是創投產業實現價值投資的重要管道，也是支持台灣創新的重要平台。賴清德總統7日於2026台灣創投暨私募投資年會再次強調：『希望臺灣能夠打造亞洲那斯達克。』，而創新板就是打造這幅願景中重要的一塊拼圖。創投（VC）是發掘夢想的人，而證交所與創新板的使命，就是將這些有夢想的公司帶上世界舞台。我們希望能協助許多新創團隊成為屬於臺灣，同時也屬於國際的頂尖企業。」

這場活動邀集暉盛-創（7730）、富田-創（4590）、奧義賽博-KY創（7823）、金萬林-創（6645）及正瀚-創（6534）等五家創新板企業代表參與，這些成功上市企業的現身說法，不僅分享近期財務業務動態，亦為潛力創新公司提供寶貴經驗與實戰參考，協助其邁向資本市場。

投資大眾可透過證交所網站觀看法人說明會影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。創新驅動成長，是國家發展的關鍵動能。證交所將持續協助具成長潛力的創新企業及優質外國企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展，讓台灣創新板（tib-創）成為創新獨角獸發光發熱的國際舞台。

創投 資本市場 韓國

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