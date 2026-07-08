大摩：ABF載板漲價周期更強勁也更早 上調欣興、南電及臻鼎目標價

摩根士丹利證券（大摩）釋出ABF載板產業報告指出，漲價正加速中，漲價周期更強勁也比預期來得早，預期獲利有上揚空間，上調欣興（3037）、南電（8046）及臻鼎-KY（4958）目標價，分別調高到1,465元、1,550元、690元，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，欣興及南電都已公布第2季初步財報，超出大摩預期。欣興4月獲利優於大摩及其他法人預期，南電的4月及5月獲利同樣打敗法人圈預期。大摩認為，原因主要是產能利用率更高、產品組合更有利、漲幅高於預期等。因此，大摩提高對欣興、南電及臻鼎的獲利預估。

大摩最新供應鏈調查顯示，BT及ABF載板的價格動能都持續強化。尤其南電BT載板在第2季漲價20-30%，ABF載板則漲價約10%。由於供給持續吃緊，下半年預期還會再漲價，南電第3季毛利率可望上揚。雖然漲價動能應該會嘉惠整個載板產業，但南電向來最積極執行漲價策略，因此可能繼續領漲同業。

至於BT載板供應商是否面臨來自於記憶體廠的漲價壓力，大摩認為不會，至少台廠不會。相反的，交貨時間持續延後，部分供應商（包括欣興）似乎正減少產能，使供給更加吃緊。

對於相關台廠，大摩依據股價上漲空間來排序，依次為欣興、南電及臻鼎。其中，欣興目標價從1,285元上調到1,465元，以2028年的預估獲利，給予25倍的本益比，股價上揚空間50%；南電從1,275元上調到1,550元，本益比25倍，上揚空間35%；臻鼎從666元上調到690元，本益比20倍，上行空間15%。