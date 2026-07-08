快訊

戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

強颱巴威逼近 五月天大巨蛋唱不唱？相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：ABF載板漲價周期更強勁也更早 上調欣興、南電及臻鼎目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）釋出ABF載板產業報告指出，漲價正加速中，漲價周期更強勁也比預期來得早，預期獲利有上揚空間，上調欣興（3037）、南電（8046）及臻鼎-KY（4958）目標價，分別調高到1,465元、1,550元、690元，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，欣興及南電都已公布第2季初步財報，超出大摩預期。欣興4月獲利優於大摩及其他法人預期，南電的4月及5月獲利同樣打敗法人圈預期。大摩認為，原因主要是產能利用率更高、產品組合更有利、漲幅高於預期等。因此，大摩提高對欣興、南電及臻鼎的獲利預估。

大摩最新供應鏈調查顯示，BT及ABF載板的價格動能都持續強化。尤其南電BT載板在第2季漲價20-30%，ABF載板則漲價約10%。由於供給持續吃緊，下半年預期還會再漲價，南電第3季毛利率可望上揚。雖然漲價動能應該會嘉惠整個載板產業，但南電向來最積極執行漲價策略，因此可能繼續領漲同業。

至於BT載板供應商是否面臨來自於記憶體廠的漲價壓力，大摩認為不會，至少台廠不會。相反的，交貨時間持續延後，部分供應商（包括欣興）似乎正減少產能，使供給更加吃緊。

對於相關台廠，大摩依據股價上漲空間來排序，依次為欣興、南電及臻鼎。其中，欣興目標價從1,285元上調到1,465元，以2028年的預估獲利，給予25倍的本益比，股價上揚空間50%；南電從1,275元上調到1,550元，本益比25倍，上揚空間35%；臻鼎從666元上調到690元，本益比20倍，上行空間15%。

大摩 ABF

延伸閱讀

台積電目標價小摩喊3,100 預計明年起大幅擴產

漲多即最大利空？大摩示警記憶體正逼近「速率頂峰」網酸：已在修正

國巨股價漲破千元 華新科、禾伸堂近3個月翻倍噴…被動元件漲價潮 誰真正抓住成長商機？

台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

相關新聞

大摩：ABF載板漲價周期更強勁也更早 上調欣興、南電及臻鼎目標價

摩根士丹利證券（大摩）釋出ABF載板產業報告指出，漲價正加速中，漲價周期更強勁也比預期來得早，預期獲利有上揚空間，上調欣興（3037）、南電（8046）及臻鼎-KY（4958）目標價，分別調高到1,465元、1,550元、690元，都維持「優於大盤」評等。

獨／千金股「1元一跳」現貨擬不設區間 期貨新制數據成政策風向球

台股高價股交易體制傳出歷史性變革，市場囑目焦點全面轉向現貨市場「不設任何價格區間上限」的鬆綁方向。據悉，主管機關擬於明年7月推動現貨新制，屆時千金股不論股價攀升至何種天價，最小升降單位（Tick）一律採取「1元一跳」；隨後更傳出，今年7月6日已率先讓1,000元至未滿2,500元高價股實施1元一跳的期貨市場，也計劃同步取消現行的限制區間全面跟進。

因應巴威颱風防颱 櫃買市場投資人講座7月10日台北場取消延期至7月23日

因應巴威颱風來襲，基於防颱考量及與會人員安全，櫃買中心取消原預定於7月10日與大昌證券合作舉辦的櫃買市場投資人講座，並延期至7月23日辦理，本次講座將重新開放報名，有意參與的投資人請於7月13日上午10時起至7月22日中午12時止，至櫃買中心報名網站（https://www.tpex.org.tw/event/web/trade_2026/index.html）完成報名。

四大題材加持、台股7月行情偏多看待 法人點名這些族群優先買

台股力拚收復月線，8日尾盤再往上急拉，終場收45,734.41點，上漲255.3點，終止連2跌，到底7月行情怎麼走？盤中動輒震盪逾千點，讓投資人心情跟著起伏不定，法人則是直言，在四大題材加持下，對7月台股偏多看待，「報價上漲概念股」則是布局的首選。

台積電拉尾盤！台股收紅 但三大法人仍賣超429億元

台股8日在月線下震盪，收在45,734.41點，上漲255.3點，漲幅0.56%，雖然沒有收復月線，但暫時止住跌勢，成交量則跌破1兆元，為9,583億元，三大法人賣超429.3億元。

獨／台股明年中三大改革！千金股不分整零1元一跳 零股撮合縮短至1秒

高價千金股近年百花齊放，為降低投資門檻、減少散戶價差並落實普惠金融，臺灣證券交易所、券商公會最新研議方向出爐，台股將迎來兩大重量級新制，最受市場矚目的「千金股（千元以上高價股）升降單位（Tick）改為1元」將在明年7月正式上路，且屆時不分整股、零股全面同步實施；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒，讓小資族交易高價股更具「抗震」效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。