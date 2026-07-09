就市論勢／網通、電源管理 擇優布局

盤勢分析

昨（8）日台股開盤一度衝高至45,837點，惟追價力道不足，未能延續攻勢，轉為區間震盪，尾盤在權王台積電（2330）大量助攻下，收漲255點，以45,734點作收，成交量約1.0兆元。大盤雖見反彈之姿但仍收於月線之下，強勢類股為塑化、航運、油電燃氣、金融等，電子業則漲跌不一，光通訊、PCB較為強勢，除權值龍頭外，其餘科技大型股皆表現疲軟，壓抑大盤上攻動能。

法說會行情開跑，市場樂觀看待將於明（10）日公布的上市櫃公司6月營收，預期第2季有望維持高檔表現。AI供應鏈在剛性需求推升與成本墊高下掀起漲價潮，近期電源及網通大廠紛紛啟動價格調漲機制，再次展現供應鏈的定價權與熱絡市況。

投資建議

台股近期呈多空交戰、類股輪動情形，短線盤勢震盪劇烈，但也趁機清除浮動籌碼，提供進場加碼投資契機，待外資籌碼調節與通膨雜音干擾消除，可進一步確立股市基本面，並回歸個別投資標的價值面。操作上，趁大盤回檔時，逢低分批承接具備實質獲利支撐，及產業定價權的類股，如網通、電源管理、被動元件、功率元件及MCU，震盪洗盤後仍具備投資價值的優質企業。