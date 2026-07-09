台股昨（8）日無懼外資調節壓力，量縮收小紅。專家指出，短線個股表現空間優於指數，永豐金（2890）、微星等技術面維持短多格局，近日並獲法人買盤力挺的個股，較易吸引買盤介入，建議採短線價差策略，審慎靈活操作。

市場擔憂AI資料中心建設熱潮推波助瀾下，相關供應鏈估值可能偏高，加上中東地區液化天然氣運輸船再傳遭襲，打壓市場情緒，美股四大指數全數收低，台股昨日延續月線附近震盪走勢，終止連二黑。

台新投顧總經理黃文清認為，台股受惠AI中長期趨勢，基本面仍具底氣，但第2季漲多，加上市場雜音紛飛，適度拉回修正有利維持多頭格局，預期高檔震盪機會大，建議優先關注具技術面及籌碼面雙重優勢個股，並降低槓桿部位以因應行情波動。

篩選法人近五日買超逾1,200張、昨日股價上揚1%以上，且5日、10日線及月線多頭排列個股，包括：精材、合晶、雷虎、台勝科、中美晶、台半、微星、台新新光金、元大金、台塑化、第一金、永豐金等，單日漲幅1.1%至10%不等。

大型金控受惠今年資本市場熱絡，除壽險業者資本利得豐厚、證券業自營與經紀業務收入水漲船高，法人樂觀預期2027年配息能力增加，加上評價相對不高，吸引避險資金進駐，台新新光金昨日股價漲2.7%收35.85元，創掛牌後歷史新天價，元大金、第一金、永豐金同步強勢。

矽晶圓產業搭上AI、記憶體需求暢旺順風車，及方形晶圓、第三代半導體、晶背供電等新興商機，法人看好，下半年獲利可望重啟成長軌道，合晶昨日股價攻頂收160元，重登5日線，台勝科、中美晶亦維持高檔強勢整理。